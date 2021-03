Hühnersuppe à la Mario Kotaska

Die Hähnchenbrustfilets mit Salz, Pfeffer und Sesam würzen, dann scharf in Sesamöl anbraten. Geschnittenen Chili und Ingwer zugeben, Temperatur runterstellen und garziehen lassen.



Sojabohnenkeimlinge mit in die Pfanne geben. Sie dürfen auch etwas Farbe nehmen, sollen aber halbroh bleiben. Ramen-Nudeln in kochendes Wasser geben, vom Feuer nehmen und nur einige Minuten ziehen lassen. Brühe aufkochen und mit Soja-Sauce und etwas Miso-Paste würzen. Weichgekochte Eier pellen und halbieren.



Nudeln, Eier und dünn aufgeschnittenes Hähnchen dekorativ in einer größeren Schüssel anrichten, Geschnittene Frühlingszwiebeln und Kresse kommen roh dazu. Mit heißer Suppe angießen. Verzehrt wird das Gericht traditionell mit Stäbchen.