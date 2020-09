Bohnen, Linsen & Co.

Zubereitung (30 Minuten, ohne Vorkoch- und Einweichzeiten)

Die Beluga-Linsen etwa 20 Minuten in reichlich gesalzenem Wasser kochen, dann abschütten. Zwiebeln, Karotten und Sellerie fein würfeln und in Olivenöl zusammen mit Tomatenmark und einem Lorbeerblatt kurz anbraten, dann die Linsen zugeben. Nun feingewürfelten Knoblauch zugeben und mit Tomaten-Passata ablöschen.



Mindestens fünf Minuten - gerne auch länger - köcheln lassen, dann mit Zucker, Salz und Pfeffer abschmecken. Zum Schluß Bohnenkraut und frischen Oregano zugeben. Strozzapreti in reichlich Salzwasser nach Packungsanleitung kochen und mit der Sauce sowie frischem Basilikum servieren.