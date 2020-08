Auch getrocknete Hülsenfrüchte können für die Rezepte verwendet werden. Vorteil: Die Auswahl an getrockneten Hülsenfrüchten ist viel größer. Sie müssen dazu (außer Linsen) über Nacht in Wasser eingeweicht werden. Nach dem Einweichen werden sie durch ein Sieb abgegossen und unter reichlich fließendem Wasser gut abgespült. Das vermeidet später starke Schaumbildung und macht die Bohnen bekömmlicher. Dann werden sie in einem großen Topf mit reichlich, leicht gesalzenem Wasser aufgegossen, bei mittlerer Hitze langsam aufgekocht und nach empfohlener Kochzeit bei geschlossenem Deckel gegart. Gemeinsam mit dem Kochwasser können sie in

sterilisierte Schraubgläser gegeben werden. Damit ein Unterdruck entsteht, werden die gefüllten Gläser auf den Kopf gestellt und kühlen auf diese Weise aus. So halten sie sich im Kühlschrank bis zu zwei Wochen. Alternativ können die Hülsenfrüchte auch nach dem Abgießen noch einmal gut abgespült und eingefroren werden.