Hunger in Somaliland

In Ostafrika sind nach Dürre und Ernteausfällen rund 23 Millionen Menschen vom Hungertod bedroht. Die deutsche Hilfsorganisation "Humedica" hat 18 Tonnen Hilfsgüter in die betroffene Region geflogen. ZDF-Reporter Torge Bode war mit an Bord.