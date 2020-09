Identitätsklau im Internet

Meist haben die Cyber-Kriminellen leichtes Spiel, wenn sie das Passwort ausgespäht haben. In vielen Shops lässt sich die Anschrift einfach ändern, sodass die Ware an einen anderen Ort geliefert und einfach nur ein Zettel mit dem eigentlichen Empfängernamen an die Klingel geklebt wird. Hacker können sich die Ware auch an einen DHL-Account zuschicken lassen.