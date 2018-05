Ihr Recht bei Reisemängeln

Ein Urlaub könnte so schön sein...

Es ist unerlässlich, Reklamationen direkt und sofort gegenüber der Reiseleitung am Urlaubsort vorzubringen. Nur so hat der Reiseveranstalter die Möglichkeit, nachzubessern. Rechtsanwalt Kay P. Rodegra: „Wer nur an der Rezeption eine Beschwerde vorträgt, kann hinterher keine Minderung fordern.“ Eine Mängelrüge allein beim Hotelpersonal reicht also nicht. Der Reiseveranstalter kann die Mängel beseitigen, oder Ihnen ein Ersatzangebot machen. Dieses Angebot müssen Sie nur annehmen, wenn es zumutbar ist. Wird aufgrund von Reisemängeln ein Hotelumzug angeboten, hat diese Abhilfemaßnahme kostenfrei zu erfolgen. Wird der von Ihnen angezeigte Mangel dagegen nicht beseitigt, können Sie, wenn Sie dem Reiseveranstalter eine Frist zur Abhilfe gesetzt haben, und diese Frist erfolglos verstrichen ist, Selbstabhilfe vornehmen. In Extremfällen, in denen die Reise erheblich beeinträchtigt ist und der Reiseveranstalter untätig bleibt, kann der Reisevertrag aufgrund der Mängel gekündigt werden.