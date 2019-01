Ihre Rechte als Fluggast

Laut EU-Fluggastrechte-Verordnung müssen Fluggesellschaften bei einer Annullierung, Überbuchung oder Verspätung kostenfreier Betreuungsleistungen (zum Beispiel Verpflegung) erbringen. Der Anspruch besteht bei der Kurzstrecke ab 2 Stunden, bei der Mittelstrecke ab 3 Stunden und auf der Langstrecke ab 4 Stunden Verspätung. Diese Verordnung gilt für alle Flüge ab einem Flughafen in der EU, egal bei welcher Fluggesellschaft, oder auf einem Flug mit einer EU-Airline aus einem Drittstaat in die EU. Dabei ist unerheblich, ob es sich um einen Linien- oder Charterflug, einen Flug in einem Pauschalreisepaket oder einen Billigflug handelt.