Immergrüne Winterschönheiten

Quelle: imago/blickwinkel

Weltweit sind Misteln in den tropischen, subtropischen und gemäßigten Zonen verbreitet und es wird je nach Familienabgrenzung zwischen 140 und 1400 Arten unterschieden. In Deutschland gibt es die Weißbeerige Mistel (Viscum album) mit vielen Unterarten. Am bekanntesten und verbreitetsten ist jedoch die Laubholzmistel, die sowohl auf Obstbäumen, aber auch auf Pappeln, Weiden, Linden, Robinien und Ahorn anzutreffen ist. Die Blätter und Stängel der Mistel sind giftig und sollten mit Ausnahme der Vögel auch nicht von Tieren verzehrt werden. In Naturschutzgebieten ist das Sammeln nicht erlaubt. In Kulturen wie Gärten oder Streuobstwiesen ist das „Ernten" von Misteln in Abstimmung mit dem Bewirtschafter unproblematisch.