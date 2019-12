Impfung gegen Gürtelrose

Um an Gürtelrose zu erkranken, muss ein Mensch zunächst Windpocken erkrankt sein. Da dies häufig schon im Kindesalter erfolgt, gibt es vor allem für Kinder Möglichkeiten der Impfung gegen Windpocken. Die Viren verbleiben im Anschluss an eine Ansteckung mit Windpocken im Körper und ziehen sich in Nervenzellen zurück. Unter dem Einfluss des Alters, dem Durchleben bestimmter Krankheiten oder unter dem Einfluss eines geschwächten Immunsystems können sie wieder ausbrechen und aktiv werden. Die Folge ist eine Gürtelrose. Da es sich um eine virale Erkrankung handelt, wird Gürtelrose in der Regel mit antiviralen Medikamenten behandelt.