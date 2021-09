Das Humane Papillomvirus verursacht Hautveränderungen.

Quelle: imago/Science Photo Library

Humane Papillomviren können unter anderem Warzen der Haut an Händen oder Füßen auslösen. Einige von ihnen befallen jedoch vor allem die Haut und die Schleimhäute im Genitalbereich und im Bereich des Schließmuskels. Mögliche Folge einer Infektion können dort so genannte Feigwarzen sein, Geschwülste, die an den äußeren Geschlechtsorganen, im oder um den Scheiden- oder Aftereingang, in der Harnröhre und am Harnröhreneingang, am Gebärmutterhals sowie in der Leistengegend oder an den Oberschenkeln erscheinen.



Die sichtbaren Warzen im Genitalbereich werden Kondylome genannt. Sie können drei Wochen oder länger nach sexuellem Kontakt mit einer infizierten Person auftreten, sie können aber auch völlig ausbleiben. Deshalb kann nicht immer genau festgestellt werden, wann oder wo eine Infektion mit dem Virus stattgefunden hat. Wer verdächtige Hautveränderungen wie Knötchen oder Warzen im Genitalbereich entdeckt, sollte sie von einem spezialisierten Arzt (Hautarzt, Frauenarzt oder Urologe) kontrollieren lassen.