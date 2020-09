Chicken Tikka Masala

Das Hähnchen einige Stunden vorher (am besten am Vortag) in walnussgroße Stücke schneiden, salzen und mit reichlich Tandoori-Masala-Gewürzmischung vermischen. Dann in viel Joghurt marinieren. Den Backofen auf 250 Grad Celsius vorheizen. Hähnchen aus der Marinade nehmen und auf Backpapier oder eine mehrfach verwendbare Backmatte setzen und rund zehn Minuten bei großer Hitze backen. Wenn die Spitzen sich braun verfärben, ist das Hähnchen auf jeden Fall gar.



In einer großen Pfanne oder einem Wok gewürfelte Zwiebeln, Chili, Knoblauch, Ingwer und frisches Kurkuma in Butterschmalz anbraten (alternativ: indisches Ghee). Dann Tomaten zugeben, kräftig würzen und durchkochen lassen. Kurz anpürieren und den übrigen Joghurt von der Marinade zugeben, erneut gut durchkochen. Das Hähnchen erst kurz vor dem Servieren zugeben. Einige Spritzer Zitronensaft und frischer Koriander runden den Geschmack ab.