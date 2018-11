Indoor Kitchen Gardening

Pflanzenleuchten werden in Gartencentern, Baumärkten und über das Internet angeboten. „Bei einer LED-Pflanzenlampe ist die Watt- bzw. Lumenzahl nicht so relevant, denn eine Pflanzenlampe leuchtet nicht so hell wie möglich, sondern produziert stattdessen möglichst viele für Pflanzen verwertbare Wellenlängen“, erklärt die Expertin. Diese scheinen dem menschlichen Auge aber nicht so hell wie das Licht anderer Spektralbereiche. Daher ist die Helligkeit für Pflanzenleuchten nicht aussagekräftig. Viel wichtiger ist die produzierte Photonenzahl.