Infektion mit dem Hantavirus

In Deutschland gilt das Einatmen von zu Staub zerfallenem Kot von Rötelmäusen (auch von der Waldwühlmaus) als Haupt-Infektionsquelle für das Hantavirus. Aber auch mit deren Speichel oder Urin wird das Virus ausgeschieden. Nur selten erfolge die Ansteckung über den Biss eines Tieres, so Medizinjournalist Dr. Christoph Specht. „Dabei können die Viren über kleine Verletzungen der Haut in den Körper gelangen.“ Auch eine Übertragung durch Lebensmittel, die mit Ausscheidungen infizierter Nagetiere verunreinigt wurden, sei möglich; eine Übertragung von Mensch zu Mensch hingegen sehr unwahrscheinlich, so Specht.