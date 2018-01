Infizierte Kunstgelenke

Die Gabe von Antibiotika ist nur dann zielführend, wenn es genau auf den betreffenden Erreger abgestimmt ist. Hier liegt jedoch in vielen Kliniken eine kritische Fehlerquelle: Wenn das Medikament quasi blind verabreicht wird, ohne den Erreger exakt identifiziert zu haben, bilden sich Resistenzen, die oftmals gar nicht mehr in den Griff zu kriegen sind. Die Experten der Klinik für septische Chirurgie an der Berliner Charité haben die Daten von mehr als 5000 Patienten ausgewertet und dabei mehr als dreißig verschiedene Erreger gefunden, die sich am Implantat festsetzen können.