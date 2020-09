Ingwer-Wasabi-Nudeln

Verbraucher | Volle Kanne - Das Rezept zum Downloaden

Bandnudeln in sprudelndem Salzwasser auf den Biss kochen, abschütten. Zwiebelwürfel in heißem Olivenöl glasig angehen lassen. Rinderhackfleisch zufügen, mit anrösten. Gekochte braune Linsen, Maiskörner und rote Paprikawürfel hinzugeben, mit anschwenken. Chiliflocken, Currypulver, gehackte Petersilie, Knoblauchwürfel und Tomatenpüree mit unterziehen, mit Salz und Pfeffer würzen.



Nudeln in heißem Olivenöl anschwenken, frisch gehackten Ingwer und Wasabipaste zufügen, wenig nachwürzen. Auf flachem Teller zwei Nudelschnecken aufsetzen, mit Hackfleisch-Linsenragout überziehen, mit Thymiansträußchen garnieren.