Chancengleichheit durch Inklusion?

Quelle: imago/Ikon Images

Ein nicht minder großes Problem ist der Fachpersonalmangel in den Schulen. Die Zahlen sprechen für sich: Am Bielefelder Gymnasium Heepen müssen sich zwei Sonderpädagogen um 15 Förderkinder kümmern und das, ohne die anderen Kinder zu vernachlässigen. Lehrerin Kathrin Schorn erklärt, dass sie nicht allen Kindern mit Förderbedarf gerecht werden kann, ohne dass es den Lernprozess der anderen Kinder stört, auch wenn diese den sogenannten I-Kindern helfen wollen. Ein „Regelkind“ beklagt, dass die I-Kinder öfter drangenommen werden, da sie weniger wissen. Dabei sind die Lehrer bemüht, für jede Klasse mit Förderkindern individuelle Lehrpläne zu erstellen, was einen gewaltigen Mehraufwand mit sich bringt. „Abends sitzt man deutlich länger am Schreibtisch, weil man die Pläne für die Kinder mit Integrationsstatus nochmal innerhalb der Gruppe differenzieren muss, um allen Kindern gerecht zu werden“, berichtet Kathrin Schorn.