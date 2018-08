Quaddeln und starker Juckreiz können auf eine allergische Reaktion hindeuten. Quelle: imago / Rupert Oberhäuser

Es gibt mehrere Stufen einer allergischen Reaktion auf Insektengifte. Diese reichen von Hautreaktionen über Darm- und Atemprobleme bis hin zum anaphylaktischen Schock. Die Hautsymptome zeigen sich zu Beginn meist in Form einer Schwellung und Rötung an der Einstichstelle. Im weiteren Verlauf bilden sich Quaddeln und ein starker Juckreiz am gesamten Körper. Im fortgeschrittenen Stadium kann es zu Kreislaufproblemen, Atemnot und Übelkeit kommen.



Weitere typische Anzeichen für eine Insektengiftallergie sind Schweißausbrüche, tränende Augen, Hautausschläge, Schwindel, Herzrasen, Zittern, Übelkeit oder Erbrechen. In extremen Fällen tritt ein allergischer Schock mit Bewusstlosigkeit und Atem- bzw. Kreislaufstillstand auf, der tödlich enden kann.