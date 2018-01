Verbraucher | Volle Kanne - Interkulturelle Lotsen und wie sie helfen

Wenn es um medizinische Fragen geht, ist die Not besonders groß. Samara aus Syrien ist mit ihren drei Kindern geflohen. Jetzt ist die dreifache Mutter an Krebs erkrankt. In dieser Situation hilft ihr Hero. Sie kam selbst vor 15 Jahren nach Deutschland.