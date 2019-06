Internetanbieter wechseln

Heutzutage bieten fast alle Internetanbieter dem Kunden vielfältige Kontaktmöglichkeiten an. Sofern der Kunde in lange Warteschleifen am Telefon gerät, dürfen die durch die Warteschleife entstandenen Kosten auf keinen Fall berechnet werden. Zusätzlich hat der Europäische Gerichtshof im Jahr 2017 entschieden, dass auch das Service-Telefon selbst nicht teurer sein darf als ein normaler Anruf im Ortsnetz. Wer auf lange Wartezeiten verzichten möchte, kann über Kontaktformulare oder per E-Mail mit seinem Provider kommunizieren. Doch auch hier lässt die Antwort manchmal auf sich warten.