Sinnvolle Arbeit macht glücklich

Was kann ich tun, um mehr Sinn ins Arbeitsleben zu bringen?

Zunächst ist die eigene Klarheit darüber wichtig, was konkret Sinn im Beruf bedeutet. Die Frage für sich selbst zu beantworten, wann genau Arbeit sinnvoll ist und was in Zukunft nötig ist, um wieder mehr Sinn zu spüren. Die meisten Arbeitnehmer verfügen über etliche Stellschrauben, an denen sie selbst drehen können, um etwas positiv zu verändern, sehen diese jedoch in der belastenden Situation nicht.