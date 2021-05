Involtini von der Pute

Putenschnitzel mit einem Fleischklopfer oder einer Pfanne flachklopfen, dann beidseitig salzen und pfeffern. Auf jedes Schnitzel etwas Pesto streichen, mit Parmaschinken und Scamorza belegen. Zurechtgeschnittene, blanchierte Spargelspitzen auflegen, Schnitzel einrollen und mit Zahnstochern fixieren.



Öl in einer ofenfesten Pfanne erhitzen und Involtini darin rundherum anbraten. Anschließend Involtini aus der Pfanne nehmen und in dieser die übrigen, grob zerkleinerten Spargelstangen anbraten. Leicht salzen und die übriggebliebenen Spargelspitzen erst ganz zum Schluss zugeben. Involtini auf den Spargel geben und für etwa 12 bis 15 Minuten bei 140 Grad im Ofen durchgaren lassen.



In der Zwischenzeit Tagliatelle nach Packungsanleitung kochen und das Tomatenragout herstellen. Zwiebel und Knoblauch fein hacken. Zwiebel in Olivenöl anschwitzen, dann Knoblauch zugeben. Kirschtomaten als Ganze hineingeben und mit Salz sowie etwas Nudelwasser bis zur gewünschten Konsistenz schmoren lassen. Dabei Tomatenmark und Balsamico hinzugeben. Anschließend Tagliatelle zu den Tomaten geben und kurz vor dem Servieren Basilikum sowie Oregano grob hineinzupfen.



Involtini diagonal aufschneiden, mit Nudeln und Spargel anrichten und sofort genießen.