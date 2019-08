Italienische Beerenmousse

Ricotta in eine Schüssel geben, mit braunem Zucker, Zitronen- und Orangenabrieb gut verrühren. Das in heißem Wasser aufgelöste Agar-Agar zufügen und einrühren, geschlagene Sahne unterheben. Gewaschene Blaubeeren, gezupfte und gesäuberte Johannisbeeren, Himbeeren und Brombeeren zufügen, gut unterheben und in eine Schüssel oder Gläser umfüllen. Im Kühlschrank drei bis vier Stunden anziehen lassen.



Mangospalten auf flachem Teller auffächern, mit Brombeeren und Himbeeren ausgarnieren. Mit einem heißen Suppenlöffel von der Mousse Nocken abstechen, mit anlegen und mit Minzekrönchen garnieren. Johannisbeerrispen durch den Zitronensaft ziehen, in Kristallzucker wälzen und mit anlegen, mit Kakaopulver bestäuben. Werden Gläser verwendet, kann man sie mit derselben Garnitur ausschmücken.