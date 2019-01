Tipps fürs Lauftraining

Was die Armhaltung betrifft, so gebe es verschiedene Mythen, sagt Fitschen. „Ein Mythos ist, dass sich die Arme beim Laufen parallel zum Körper bewegen. Sie schwingen aber eher vorne und nicht parallel.“ Er empfiehlt, zwischen Ober- und Unterarm grundsätzlich einen 90-Grad-Winkel einzuhalten. Bei der Handhaltung solle man eine halboffene Faust wählen. „Die Hand sollte nicht herumschlackern und in einer Länge zum Unterarm sein.“



Auch bei der Atmung gebe es Mythen, so Fitschen – etwa, dass man durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen sollte. „Manche können aber durch die Nase gar nicht genug Sauerstoff zum Laufen einatmen“, sagt er. Am besten sei es, den eigenen Atem natürlich entwickeln zu lassen und nicht einzugreifen. Man solle eher auf Dinge achten, die sich indirekt auf die Atmung auswirken, zum Beispiel nicht zu viel zu reden, wenn Seitenstiche einsetzen.