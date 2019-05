Japanischer Cheesecake

Die Mischung in die Backform füllen, in den Ofen ins Wasserbad stellen und dort 18 Minuten lang backen. Danach die Temperatur auf 160 Grad Celsius reduzieren und weitere 12 Minuten lang backen. Nach der abgelaufenen Zeit den Ofen ausschalten, aber den Kuchen für weitere 30 Minuten backen lassen. Anschließend den Kuchen bei geöffneter Ofentür 10 Minuten lang im Ofen ruhen lassen. Den Kuchen aus der Backform nehmen, auf einem Gitter abkühlen lassen und vor dem Servieren mindestens 3 bis 4 Stunden lang in den Kühlschrank stellen.