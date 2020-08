Raffinierte Zitrusfrüchte

Verbraucher | Volle Kanne - Die Rezepte zum Downloaden

Die Orangen jeweils in acht Teile schneiden und die Schale mit einem Messer dünn vom Fruchtfleisch lösen, oder aber die Schale mit dem Sparschäler abschälen.



Die Schalen in eine Schüssel mit Wasser legen. Jede Schale aufrollen und mit einer Nadel auf einen Faden ziehen. Die so vorbereiteten Schalen 24 Stunden lang wässern, das Wasser immer mal wieder wechseln.



In einem großen Topf Wasser aufkochen, die aufgefädelten Schalen zugeben und circa zehn Minuten kochen lassen. Schalen abgießen und gut eine Stunde ausdampfen lassen.