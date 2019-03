Jecke Drinks für die Karnevalstage

Zubereitung:

Für den Popcorn infusionierten Whiskey Popcorn und Whiskey (Bourbon) in einen Behälter füllen und das Ganze über Nacht ziehen lassen. Flüssigkeit am nächsten Tag durch ein Sieb geben. Butter schmelzen und zum Popcorn-Whiskey hinzugeben. Mischung für etwa zwei Stunden in die Kühltruhe stellen. Anschließend ein weiteres Mal sieben. Für den Drink alle Zutaten in ein Glas geben und lange rühren. Dekoriert wird das Ganze mit Popcorn und einer Orangenzeste.