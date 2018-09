Jetzt den Frühling pflanzen

Kauft man jetzt Blumenzwiebeln, sollte man sie auch sofort einpflanzen. Denn umso schneller können die Zwiebeln ihre Wurzeln verankern und den Winter unbeschadet überstehen. Zwiebelblumen sind sogenannte Geophyten. Das heißt, sie ziehen sich in der Ruhezeit vollständig in die Erde zurück. Hierzulande geschieht dies schon im Frühsommer; sie bleiben sowohl den Sommer als auch den Winter über im Boden. Zu sehen ist die farbenfrohe Pracht also nur zwischen den Monaten Februar und Juni.