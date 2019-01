Bessere Work-Life-Balance dank Jobsharing

Die Arbeitszeit individuell gestalten zu können, ist ein großer Vorteil von Jobsharing. Für berufstätige Eltern bietet es Möglichkeiten, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen. Insbesondere in Positionen mit hoher Verantwortung ist es bisher schwierig, nicht Vollzeit zu arbeiten. Die Reduzierung der Arbeitszeit kann auch eine Maßnahme gegen Überlastung sein. Ein Jobsharing-Modell ermöglicht beispielsweise auch Weiterbildung neben dem Job, was sonst häufig am Zeitmangel scheitert.