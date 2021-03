Jodmangel bei Kindern

Während sich in Deutschland die Jodversorgung lange Zeit tendenziell verbesserte, hat sich die Tendenz inzwischen wieder umgekehrt. Laut der letzten Studie zur „Gesundheit von Kindern und Jugendlichen“ (KIGGS-Studie Welle 2, Robert Koch-Institut) von 2014 - 2017 betrug der mittlere Wert der Jodausscheidung im Urin lediglich 92 µg/L bei Jungen und 86 µg/L bei den Mädchen.



Laut der Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation WHO liegt der tägliche Bedarf bei Kindern im Alter von 1 – 9 Jahren jedoch bei 100 – 140 µg, der bei Kindern im Alter von Kindern, 10 – 12 Jahre bei 180 µg und der von Jugendlichen und Erwachsenen bei 200 µg. Laut Studie hatten demnach 58,2 % der untersuchten Kinder und Jugendlichen, nach den Kriterien der WHO, einen Jodmangel. 10 Jahre zuvor lag dieser nur 41,5%. Bei der KIGGS Studie wurden zudem die Schilddrüsen der Kinder sonographisch untersucht. Dabei konnte festgestellt werden, dass das Volumen bei etwa 30 - 40 % der untersuchten Kinder erhöht war.