Kältemythen

Das kann man so nicht sagen, denn: Wer nur kurz mit seinen nassen Haaren in die Kälte geht - vielleicht auf dem Weg in der Früh zur Arbeit nur 20 oder 30 Minuten lang - wird sich nicht gleich eine Erkältung holen. Eine Erkältung fängt man sich nicht wegen der Kälte, sondern über Viren ein.



ABER: Wer sich länger bei Kälte im Freien aufhält, der verliert viel Wärme über die Kopfhautoberfläche. Dadurch kühlt dann der gesamte Körper aus. Die Schleimhäute, insbesondere in Mund- und Nasenbereich, die für die Infektabwehr zuständig sind, ziehen ihre Gefäße zusammen und trocknen aus. Die Folge: Eine geschwächte Immunabwehr. Wer jetzt mit Viren in Berührung kommt, erkältet sich leichter. Also kann nur ein längerer Aufenthalt indirekt zu einer Erkältung führen.