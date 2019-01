Nesselsucht durch Kälte

Besonders bei stark oder chronisch Erkrankten hat sich in Studien das Spritzen des Antikörpers Omalizumab als erfolgreich erwiesen. Die Injektionen werden in regelmäßigen Abständen vom Arzt verabreicht und der Betroffene muss noch eine Zeit überwacht werden. Abgeschlagenheit, Müdigkeit und ein fester Schlaf sind in den ersten Tagen danach häufige Nebenwirkungen.



In den Studien zur Kälte-Urtikaria hat der Wirkstoff in etwa der Hälfte der Fälle zum fast vollständigen Verschwinden der Symptome geführt. Bei etwa einem von zehn Betroffenen blieben die Spritzen allerdings ohne Erfolg.