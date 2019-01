Käse-Gemüsetortilla

Kartoffeln schälen, in Scheiben zerteilen und in heißem Olivenöl anbraten. Angeschwitzte Zwiebelwürfel, Erbsen und in Würfel geschnittene Paprikaschoten zufügen und gut mit den Kartoffeln vermengen.



Eier mit Sauerrahm gut verschlagen und mit Salz und Pfeffer würzen. Gemischte Kräuter unterziehen. Den Boden einer Obstkuchenform mit Backpapier auslegen. Die Hälfte der Kartoffelmischung in der Form verteilen und die Hälfte vom Reibkäse darüber streuen. Die Hälfte der Eiermasse darüber geben und restliche Kartoffelmasse darauf verteilen. Restliche Eimasse darüber geben und mit restlichem Käse bestreuen. Im vorgeheizten Backofen (Ober-/Unterhitze) bei 160 Grad circa 35 bis 40 Minuten backen. Tortilla in Kuchenstücke schneiden und in der Form servieren.