Zubereitung

100 g frischen grob gemahlenen Kaffee mit einem Liter Wasser in einen Glasgefäß zusammen mischen. Das Ganze in den Kühlschrank stellen und zehn bis 24 Stunden durchziehen gelassen (je nachdem wie stark man den kalten Kaffee haben möchte).

Nachdem der Kaffee durchgezogen ist, mit einem Sieb den Kaffeesatz zurückhalten und in ein Nitro Whip Gerät geben, um Stickstoffgas zuzusetzen. Stark schütteln und in einem Glas servieren. Der Rest kann für ein paar Tage im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Nach Belieben kann der Geschmack ein wenig mit Geschmackskonzentraten (z.B. Bitters) oder ein wenig Zucker unterstützt werden.