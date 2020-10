Verbraucher - Download Rezept

Zubereitung

Zunächst die heiße Schokolade in ein kleines Glas gießen. Anschließend den Espresso vorbereiten und zur Schokolade gießen. Das Getränk mit Kakaopulver bestäuben. Danach ein wenig Milch dick aufschäumen und mit Kakaopulver vorsichtig in die Espresso-Schokoladen-Mischung eingießen, bis zum Rand des Glases.



Am Ende den Milchschaum mit Kakaopulver bestäuben. Danach Schokosauce zugießen sowie ein wenig Muskat und gestoßene Cantuccini darauf streuen.