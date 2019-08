Kaffeespezialitäten für den Sommer

Zubereitung

Zunächst den Glasrand mit Zuckersirup befeuchten und in die Mischung aus Kaffeepulver, gemahlener Haselnuss und geriebener Grapefruitschale tauchen, sodass die Mischung am Rand hängen bleibt.



Einen Espresso zubereiten und mit allen anderen Zutaten in einen Shaker geben. Eiswürfel dazugeben und kräftig schütteln, in das vorbereitete Glas füllen.



Als Dekoration etwas Kaffeepulver darüber streuen und eine Kaffeebohne drauflegen.