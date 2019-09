Kaiserschmarrn mit Blitz-Apfelkompott

Für den Teig das gesiebte Mehl mit Milch, Eigelb und Salz in einer Schüssel glattrühren. In einer zweiten Schüssel das Eiweiß mit einem Esslöffel Zucker steif schlagen und vorsichtig unterziehen. Etwas Butter in die Pfanne geben und den Teig einfüllen. Kurz angehen lassen und dann die Rosinen und die angerösteten Mandelstifte einstreuen. Bei 180 Grad mit Grillfunktion im Backofen soufflieren, das macht den Teig luftig. Anschließend das Ganze mit zwei Gabeln zerrupfen und mit reichlich Puderzucker und Butter karamellisieren.