Die Gurken grob zerkleinern und in den Mixer geben. Wer die Schale der Gurke nicht verträgt, kann sie vorher natürlich entfernen, ansonsten sollte sie dranbleiben. Kefir und eine grob zerkleinerte Scheibe Graubrot zugeben. Leinöl, Essig sowie Salz und Pfeffer ebenfalls dazugeben und wieder gründlich mixen. Die Einlage bildet eine große Handvoll geschnittener Dill, gewürfelte Eier und Forellenkaviar. Es sollte aber erst eingelegt werden, wenn die Suppe in Schalen oder Gläser umgefüllt ist.



An heißen Sommertagen kann man die Kaltschalen auch nochmal in den Gefrierschrank geben oder in eisgekühlten Gläsern servieren. Zu beiden Suppen legt man einen Schnitz frische Zitrone und stellt Meersalz zum Nachwürzen dazu.



Tipps zum nachhaltigen Fischkauf finden Sie auf den Seiten des WWF und bei Greenpeace.