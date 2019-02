Kamelie – Blühende Winterschönheit

Bunte Kamelien

Quelle: Imago / Imagebroker

Ob im Garten oder im Kübel, Kamelien sollten an einem windgeschützten, halbschattigen Standort in Ost- oder Westlage ausgepflanzt werden, da sie sehr empfindlich auf die harte Winter- oder Morgensonne reagieren. Ideale Standorte sind daher an Mauern oder unter Bäumen. Um die Wurzeln vor dem Austrocknen und der Kälte zu schützen, sollte man eine Mischung aus Eichenlaub und Tannenreisig über die Wurzeln geben, rät die Pflanzenexpertin.