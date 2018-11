Wer sich einen guten schwarzen Assam-Tee aufbrühen oder zu einem grünen Sencha greift, sollte daran denken: In jeder Tasse Tee, egal ob schwarz, grün oder weiß, steckt eine Kamelie - die „Camellia sinensis“. Aus ihren Blättern wird der Tee erst gepflückt, dann fermentiert und getrocknet. Erste Versuche in Deutschland eine Teeplantage anzulegen werden gerade in der Kölner Flora ausprobiert.

Zudem werden auch aus den Samen verschiedener Kamelien teure Öle zum Korrosionsschutz von Messern hergestellt und auch in der Kosmetik findet Kamelien Öl eine vielfältige Verwendung.