Kampf gegen den Hunger

In diesen Ländern haben wir es mit einigermaßen stabilen Regierungen zu tun. Und diese ergreifen präventive Maßnahmen. Da gibt es richtige Frühwarnsysteme. Es wird beobachtet: Wie sind die Ernten in den einzelnen Regionen? Wie entwickeln sich die Preise? Wie viele Menschen leben dort? Für Notfälle sind Vorräte angelegt worden. Das ist Know-how, das unter anderem von Hilfsorganisationen vermittelt wurde. Es hat lange gedauert, diese Strukturen aufzubauen. Aber genau deshalb haben wir seit der Jahrtausendwende viele Verbesserungen erlebt, was den Hunger in Afrika betrifft.