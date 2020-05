Multiple Sklerose ist eine chronische Krankheit. Sie betrifft die Schutzschicht der Nervenfasern, die Signale an das Gehirn weiterleiten. Durch fehlprogrammierte Immunzellen wird diese Isolationsschicht angegriffen und entzündet sich in der Folge. Durch die Entzündung können die Signale nicht mehr richtig an das Gehirn weitergegeben werden - zum Beispiel zu langsam oder unvollständig. Dann kommt es zu Ausfallerscheinungen in der Motorik und Koordination, die die Patienten mit unterschiedlichen Symptomen wahrnehmen, zum Beispiel: Kribbeln in den Beinen, Gleichgewichtsstörungen, starker Schwindel mit Übelkeit. Treten mehrere der Entzündungen im Gehirn hintereinander auf, spricht man von Schüben.



Ist das Nervengewebe besonders stark betroffen, kann es dauerhaft vernarben. Der Verlauf der Krankheit ist unklar. Häufig ist ein individueller, schubweiser Verlauf. Sind die Ausfallerscheinungen besonders intensiv, kommt es zu einer Spastik in den Extremitäten, die die Patienten dazu zwingen kann, im Rollstuhl zu sitzen.