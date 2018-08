Kardiotipps im Hochsommer

Outdoor-Sportarten sollten zudem möglichst im Schatten und mit Sonnenschutz (Mütze, Brille u. Ä.) durchgeführt werden. Wichtig ist auch, den Sport möglichst in den kühleren Morgenstunden oder am Abend mit leichter, atmungsaktiver Bekleidung zu betreiben. In der Mittagshitze sollten Herzkranke besonders auf Ruhepausen und Erholung im Schatten achten. Was Wassersportarten wie Schwimmen (gerade in tiefen Gewässern) betrifft, wird empfohlen, zuvor eine kardiologische Empfehlung einzuholen. Herzpatienten sollten außerdem einen Blick auf zu hohe Ozonwerte haben und den Sport gegebenenfalls einschränken. Ozon kann in Kombination mit Hitze und anderen Schwebstoffen unter Umständen zu einer Verengung der Herzgefäße führen.