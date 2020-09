Karnivoren - Fleischfressende Pflanzen

Im Garten oder auf der Terrasse können auch einige der fleischfressenden Pflanzen, wie zum Beispiel Droserarotundifolia, Droserabinata und die Venusfliegenfalle (Dionaea muscipula), gehalten werden. Wichtig ist hier ein Sumpfbeet oder ein Platz in der Moorecke des Gartenteichs. Die Pflanzen am besten im Mai/Juni auspflanzen, sodass sie sich bis zum Winter ausreichend akklimatisieren können.



Pflanzen, die normalerweise im Zimmer stehen, stellt man am besten an einen halbschattigen Platz ins Freie. Wenn im Herbst die Nachttemperaturen auf unter acht Grad Celsius sinken, sollte man die Pflanzen wieder herein holen.