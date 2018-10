Mariniertes Karpfenfilet

Fischfilets in heißem Öl beidseitig goldgelb ausbraten und in aufgeschäumter Kräuterbutter wenden. In größere Stücke schneiden. Radieschen-Gurkenschmand als Spiegel auf flachem Teller anrichten, Fischstücke darauf legen und mit Dillsträußchen garnieren. Kartoffel-Endiviensalat extra dazu stellen.