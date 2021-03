Karpfenfilet in Vollkorn-Körnerkruste mit Endivien-Kartoffelsalat

Kartoffeln kochen, abschütten und gut ausdämpfen lassen. Anschließend schälen, etwas abkühlen lassen und in Scheiben schneiden. Gemüsebrühe mit Senf, Obstessig und Öl verrühren. Zwiebelwürfel zugeben, Marinade über die Kartoffeln gießen, vermengen und einziehen lassen. Endiviensalat in Streifen schneiden, mit unterarbeiten, mit Salz und Pfeffer würzen.



Eingeschnittenes Karpfenfilet mit Zitronensaft beträufeln. Danach mit Chiliflocken, frisch geriebenem Meerrettich bestreuen, mehlieren und durch das aufgeschlagene Ei ziehen. Das Ganze in einem Gemisch von Vollkornbrösel, gemischten Körnern und gehacktem Dill wenden. Anschließend in heißem Öl beidseitig goldgelb ausbacken.



Fein gewürfelte Senfgurken mit Gurkenfond, geraspelten Radieschen und Salatgurke, gehacktem Dill und Schmand gut verrühren. Mit Salz und Pfeffer würzen, in einem Glasschälchen als Dip anrichten. Kartoffel-Endiviensalat auf Teller an einem Ende anhäufen, Karpfenfilet mit anrichten, mit Dillsträußchen und Zitronenscheibe garnieren.



Tipps zum nachhaltigen Fischkauf finden Sie auf den Seiten des WWF und bei Greenpeace.