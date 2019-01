Karpfenfilet im Zitronenbackteig

Eigelbe vom Eiweiß trennen, Eiweiß steif schlagen, Eigelb mit Mehl, Milch gut verrühren, Eiweiß unterheben, mit Salz und Pfeffer würzen, Zitronenabrieb unterziehen.



Karpfenfilet mit Zitronensaft beträufeln, mit Salz und Pfeffer würzen, in Mehl wenden, abklopfen, durch den Backteig ziehen, in heißem Öl beidseitig goldgelb ausbacken. Kirschtomaten und halbierte Zitronenscheiben in heißem Öl kurz anbraten, mit Salz und Pfeffer würzen. Kartoffelsalat auf Teller anhäufeln, Karpfenfilet daneben mit anlegen, Zitronenscheiben darauf verteilen, Tomaten mit ansetzen.



Dieses Gericht ist pescetarisch.