Karpfenfilet in kleine Würfel schneiden, in den Mixbecher geben, kurz anfrosten, Sahne zugeben und fein pürieren. In eine Schüssel geben und mit Salz und Pfeffer würzen. Fein geschnittenen Dill, Schnittlauchröllchen und gehackte Petersilie, angeschwitztes Gemüse und Zwiebelwürfel zugeben und vermengen. Vollkorntoastwürfel mit unterarbeiten. Frikadellen formen und in heißem Olivenöl beidseitig anbraten. Zur Seite stellen und mit Restwärme durchziehen lassen.