Kartoffel-Kürbisbrisoletten

Das Rezept zum Downloaden

Kartoffeln säubern, kochen, abschütten, gut ausdämpfen lassen, schälen und durch die Kartoffelpresse drücken. Geraspelten Hokkaidokürbis zufügen, mit Salz und Pfeffer würzen.



Salzlakenkäse mit angeschwitzten Zwiebeln, roten Paprikawürfeln, gehackten Kräutern, Kreuzkümmel und einem Hauch Chili gut vermengen. Aus der Kartoffelmasse ovale Brisoletten formen, eine Mulde eindrücken, mit Käsemasse füllen, ummanteln und in heißem Olivenöl rundum ausbacken.



Zwiebelwürfel in Öl glasig angehen lassen, gehackten, blanchierten Grünkohl zugeben, mit etwas Brühe angießen, mit Sahne verfeinern, fein gehackten Knoblauch zugeben, mit Salz und Pfeffer würzen. Rahmgrünkohl als Bett in tiefem Teller anrichten, Brisoletten daraufsetzen, mit Chilifäden garnieren.