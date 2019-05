Aus der Masse Kartoffelnudeln (Fingernudeln) formen, in leicht sprudelndes Salzwasser einlegen und ziehen lassen, bis sie obenauf schwimmen. Danach herausnehmen, gut abtropfen lassen und in heißem Olivenöl goldgelb anbraten. Würfel von Auberginen und Zucchini in heißem Olivenöl auf den Biss angehen lassen, Würfel von abgezogenen Tomaten hinzugeben, mit anschwenken und mit Salz und Pfeffer würzen. Als Bett in tiefem Teller anrichten, Kartoffel-Pilznudeln darauf anrichten, mit gerebeltem Thymian und abgeschnittener Radieschenkresse bestreuen und mit Chilifäden garnieren.