Kartoffel-Wurzelgemüseklößchen

Zum fertigen Kloßteig fein geriebene Steckrübe und Sellerie zugeben, mit unterheben, geräucherten Tofu, fein gehackte, angeschwitzte Zwiebelwürfel, gehackten Ingwer, gehackten Kurkuma, Chiliflocken, gemahlenen Kardamom und Kreuzkümmel zugeben. Alles gut vermengen, mit Salz und Pfeffer würzen. Von der Masse kleine Klößchen formen, in Buchweizenmehl wenden, in heißem Olivenöl rundum anbraten.



Süßkartoffelwürfel in heißem Olivenöl auf den Biss braten. Röllchen von Frühlingszwiebeln in heißem Olivenöl angehen lassen, Tomatenwürfel zugeben, etwas Agavensirup angießen, mit Tomatensaft auffüllen, aufkochen, köcheln lassen, mit Salz und Pfeffer würzen.



Kompott mit Süßkartoffelwürfeln als Bett in tiefem Teller anrichten, Klößchen daraufsetzen, mit geschnittener roter Kresse und Chilifäden bestreuen.